Ağustos ayında hangi balıklar yenir?
Balık, beslenme listemizde muhakkak olması gereken ve haftada en az 2 kere tüketmemiz gereken bir yiyecektir. Her ay farklı balık sezonu gelir ve taze taze balık yeme imkanımız olur. Ağustos ayında hangi balık yenir merak ediyorsanız "Ağustos ayında hangi balıklar yenir" haberimize bir göz atın.
15 Ağustos 2020, Cumartesi 12:26 Son Güncelleme:
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Balık tüketimi sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Her ay balık sezonunda farklı tür balıklar tutulur ve hepsi sağlığımız için önemli besin kaynaklarıdır. Ağustos ayında hangi balık yenir merak ediyorsanız "Ağustos ayında hangi balıklar yenir" haberimize bir göz atın.
Ağustos ayı balıkları
- Çinekop
- Sarıağız
- Sinarit
- Kaya balığı
- Orkinos
- Sarıkanat
- İstavrit
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