Balık tüketimi sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Her ay balık sezonunda farklı tür balıklar tutulur ve hepsi sağlığımız için önemli besin kaynaklarıdır. Ağustos ayında hangi balık yenir merak ediyorsanız "Ağustos ayında hangi balıklar yenir" haberimize bir göz atın.

Çinekop

Sarıağız

Sinarit

Kaya balığı

Orkinos

Sarıkanat

İstavrit

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