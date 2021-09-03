AA finansın Ağustos ayına ilişkin enflasyon beklenti anketi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Ekonominin gidişatı konusunda genel bir çerçeve sunan enflasyon oranları da ekonomi gündeminde daha sık yer almaya başladı. Eylül ayının gelmesiyle de ağustos ayı enflasyon oranlarına ilişkin araştırmalar çoğalmıştı. TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranlarını açıkladı...

ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

Ağustos ayı enflasyon oranı 3 Eylül Cuma günü saat 10.00'da açıklandı.

TÜİK tarafından kamuoyu ile paylaşılan bilgilere göre Tüketici fiyatları (TÜFE), Ağustos ayında aylık bazda yüzde 1,12 arttı. Yıllık bazda enflasyon ise yüzde 19,25 oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,78 artış gerçekleşti.

Yıllık TÜFE'ye göre 7 ana grup daha düşük, 5 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık en düşük artış %1,79 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %4,79 ile haberleşme, %7,47 ile giyim ve ayakkabı ve %10,75 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %29,00 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %22,91 ile ev eşyası ve %21,76 ile ulaştırma oldu.

AYLIK TÜFE'YE GÖRE 7 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 5 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Aylık düşüş gösteren ana gruplar %3,08 ile giyim ve ayakkabı ve %0,77 ile ulaştırma oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Ağustos ayında en az artış gösteren diğer ana gruplar %0,18 ile alkollü içecekler ve tütün, %0,31 ile sağlık ve %0,58 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Ağustos ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %3,18 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %2,27 ile lokanta ve oteller ve %1,38 ile ev eşyası oldu.

Ağustos 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 59 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 49 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 307 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %18,46, AYLIK %0,74 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,98, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,46 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,14 artış gerçekleşti.

Temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 1,8, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ise yüzde 2,46 artış göstermişti. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 18,95 yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,92 olarak ölçüldü.

AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADARDI?

AA Finans'ın, ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

16 ekonomistin katılımıyla gerçekleşen ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,72 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,30, en yüksek yüzde 1,83 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,72) göre bir önceki ay yüzde 18,95 olan yıllık enflasyonun yüzde 18,78'e düşeceği tahmin ediliyor.

Tüketici Fiyat Endeksinde, temmuz ayında haziran ayına göre yüzde 1,80 artış görülmüştü.

Diğer yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 70 baz puan artarak yüzde 16,79'a ulaştı.