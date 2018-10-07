10.7 milyar liralık yatırım için teşvik

Ağustosta 330 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 10 milyar 706 milyon 840 bin 386 lira olarak hesaplandı.

Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 16 bin 982 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan bu dönemde sabit yatırım tutarı 93 milyon 504 bin 10 lira olan ve 491 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 26 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.