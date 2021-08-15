Ağustosta bahçede ne yapmalı?

1- Ağustos, bahçenizdeki hosta, haşhaş, zambak, süs otları ve iris gibi çok yıllık bitkileri ayırarak çoğaltmak için iyi bir zaman. Kök soğanına mümkün olduğunca az zarar vermeye dikkat ederek bitkiyi bir kürek yardımıyla yerden sökün. Ayırdığınız küçük parçaları en kısa sürede yeniden dikin.

2- Yaz sonunda, bahçedeki bazı yıllık çiçekler artık yıpranmış görünmeye başlar. Bahçenize sonbahar renkleri eklemek için uygun günlerdeyiz. Krizantemler harika birer seçenek. Tomurcuk veya çiçek halinde satıldıkları için saksılarda, çiçek bordürlerinde anında katkılarını hissettirirler. Nektar bakımından zengin çiçekleri, tozlayıcıları bahçenize çeker.

3- Yazın bahçeye aldığınız ev bitkileriniz fazlaca coşmuş olabilir. Onları taze saksı toprağı olan daha büyük bir kaba taşımak için mükemmel zaman. Bitkinizin ekime hazır olup olmadığını anlamanın en iyi yollarından biri saksının drenaj deliğini kontrol etmektir. Drenaj deliğinden sarkan kökler bulursanız, bitkinizin kabı için çok büyüdüğü anlamına gelir.

4- Bahçede yabani ot temizleme işleri için de ağustos sonu uygun bir zaman. Hem yıllık hem de çok yıllık yabani otların bahçenizde gelecek baharda filizlenecek binlerce tohum üretmeye başlamasına engel olursunuz. Yabani otları çıkarır çıkarmaz, alanı kalın bir kompost, saman, yaprak veya kıyılmış ağaç kabuğu ile kaplayın.

5- Yaz sonu, çok yıllık bitkiler ve çiçekli çalılar dikmek için ideal zamandır. Serin ve nemli sonbahar havalarında kök salacaklar ve önümüzdeki ilkbahar ve yaz aylarında çiçek açmaya hazır olacaklar. Örneğin; ortancalar, zambaklar, sedumlar, şakayıklar...

6- Yağış az. Yaprak dökmeyen ağaçları ve çalıları bugünlerde nemli tuttuğunuzdan emin olun.

7- Gülleri, ağaçları, çalıları ve çok yıllık çiçekleri gübre verip beslemeyi bu mevsimde bırakmalısınız. Bitkileri sonbaharda beslemek, muhtemelen kışın hayatta kalamayacak yeni büyümeyi teşvik eder.