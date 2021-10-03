Türkiye Ah be çocuk! Koyunu kurtarmak isterken kendi canından oldu

Ah be çocuk! Koyunu kurtarmak isterken kendi canından oldu

Türkiye

Ah be çocuk! Koyunu kurtarmak isterken kendi canından oldu

Konya'nın Ereğli ilçesinde sulama havuzuna düşen koyunu kurtarmak isteyen çocuk hayatını kaybetti.

03 Ekim 2021, Pazar 23:04 Son Güncelleme:
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Sarıca Mahallesi'nde koyun otlattığı sırada havuza düşen koyunu fark ederek havuza atlayan 12 yaşındaki M.D, suda çırpınmaya başladı. M.D'nin çırpındığını gören baba F.D. ve ablası da havuza atladı. Daha sonra havuzdan çıkan baba ve abla, olayı ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin birlikte yürüttüğü çalışmalar sonucu sulama havuzunda M.D'nin cesedine ulaşıldı.

Savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından M.D'nin cansız bedeni, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA

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