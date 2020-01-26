Ah Selma saadet dolu günler görecek miyim?

56 yıllık oyuncu Selma Güneri meslektaşı Hülya Koçyiğit’in TRT 2’de hazırlayıp sunduğu ‘Film Gibi Hayatlar’ programına konuk oldu. Sohbet sırasında konu Selma Güneri’nin 1967’de kaybettiği babası, Türk Sanat Müziği yorumcusu Lütfi Güneri’ye geldi. Bu sırada Lütfi Güneri’nin kızı Selma için besteleyip seslendirdiği ‘Selma’ şarkısı stüdyoda çaldı.

Gözyaşlarını tutamayan Selma Güneri “Babam uzun süre çalıştığı ABD’den dönmek üzereydi. Trafik kazasında vefat etti. Birlikte sahne alacaktık, olmadı. Emaneti büyük sorumluktu. Ona layık olmak için çok çalıştım” dedi.

Duayla iyileştirdi

Selma Güneri, Hülya Koçyiğit ile 1968’de rol aldıkları ‘Kezban’ filminin setinde geçen bir anısını da şöyle anlattı: “Bel fıtığım vardı. Bir sahnede ağrıdan bacaklarımın tutmadığını hissettim. Sette ‘Hülya’ diye bağırdım. Sen koşarak gelip yardım ettin. Hiç unutamıyorum, dua okumuştun. İyi gelmişti. Çok sevdik birbirimizi.”

İşte kızı için yazdığı o şarkı

Selma Selma Selma

Sana yanan kalbimi sorma

Bu hasretine dayanamaz oldum

Eller diyarında gül gibi soldum

Seni görmeyeli bil ki kahroldum

Ah Selma ah Selma ah Selma

Sana yine güller derecek miyim?

Saadet dolu günler görecek miyim?

O murada bilmem erecek miyim?