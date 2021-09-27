Ahbap Derneği burs başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Haluk Levent, Ahbap Derneği burs başvurusu ekranı...
Haluk Levent’in kurucusu olduğu Ahbap Derneği burs başvuruları, eğitim hayatında maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler tarafından yakından takip ediliyordu. Haluk Levent sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, burs başvurusu hakkında merak edilen detayları paylaştı. Buna göre, Derneği burs başvurusu ekranı da erişime açıldı…
27 Eylül 2021, Pazartesi 12:04 Son Güncelleme:
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Ahbap Derneği burs başvurusu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Haluk Levent’in Twitter üzerinden yaptığı paylaşıma göre, belirli şartları taşıyan 500 öğrenciye 6’şar bin TL eğitim bursu ödenecek. Peki, Ahbap Derneği burs başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İşte, Ahbap Derneği burs başvurusu ekranı...
AHBAP DERNEĞİ BURS BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?
Ahbap Derneği burs başvuruları başladı. Haluk Levent’in yaptığı açıklamaya göre, şartlara uygun 500 öğrenciye 6’şar bin TL burs ödenecek.
Ahbap Derneği burs başvuruları pek çok kurumda olduğu gibi elektronik ortamda yapılacak. Öğrenciler başvurularını "https://go.ahb.app/uni-konaklama" adresi üzerinden gerçekleştirecek. Başvuruda gerekli tüm belge ve bilgileri yükleyen öğrenciler içinde, şartları uygun olan 500 kişiye, 6’şar bin TL burs ödenecek.
AHBAP DERNEĞİ BURS BAŞVURUSU EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AHBAP BURS BAŞVURUSU İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?
- Kimlik Fotokopisi (arkalı/önlü)
- Öğrenci Belgesi (e-Devlet veya ıslak imzalı olarak okulunuzdan alınabilir.)
- Adli Sicil Belgesi (e-Devlet'ten alınabilir.) Öğrenim / Katkı Kredisi ve Burs Sorgulama Belgesi (e-devletten alınabilir.)
- Vesikalık Fotoğraf (son 6 aya ait)
- Var ise yoksulluk belgesi
- Öğrencinin tam hizmet dökümü (4A, 4B, 4C e-Devlet'ten alınabilir.) Var ise engel durumunu gösteren belge (sağlık kurulundan alınmış güncel)
- Anne ve babaya ait gelir belgesi Çalışmayan, geliri olmayan anne, baba adına Sosyal Güvenlik Kurumundan geliri/gelir kayıtları olmadığına dair belge (e-Devlet'ten alınabilir) (4A, 4B, 4C)
- Var ise yurt içi ve yurt dışı başarı belgesi (alınan Talep Dilekçesi- Burs alacak kişinin kendi el yazısı ile hazırladığı ve içeriğinde; gelir durumunu, iletişim bilgilerini ve neden bu bursu istediğini içeren ad-soyad, tarih ve ıslak imzalı talebi. (A4 kağıdına tek sayfa olarak hazırlanmalıdır)
- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge. e-Devlet'ten alınabilir)
- Anne ve babanın adına var ise araç kaydı, yok ise e-Devlet'ten alacağı üzerine kayıtlı araç belgesi. (Aynı ev içerisinde yaşayan başka aile ferdi var ise onun için de gelir belgesi, taşınmaz ve araç kaydı eklenmelidir)
- Anne ve babanın taşınmaz tapu kaydı (e-Devlet'ten alınabilir)