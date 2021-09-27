Ahbap Derneği burs başvurusu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Haluk Levent’in Twitter üzerinden yaptığı paylaşıma göre, belirli şartları taşıyan 500 öğrenciye 6’şar bin TL eğitim bursu ödenecek. Peki, Ahbap Derneği burs başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İşte, Ahbap Derneği burs başvurusu ekranı...

AHBAP DERNEĞİ BURS BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Ahbap Derneği burs başvuruları başladı. Haluk Levent’in yaptığı açıklamaya göre, şartlara uygun 500 öğrenciye 6’şar bin TL burs ödenecek.

Ahbap Derneği burs başvuruları pek çok kurumda olduğu gibi elektronik ortamda yapılacak. Öğrenciler başvurularını "https://go.ahb.app/uni-konaklama" adresi üzerinden gerçekleştirecek. Başvuruda gerekli tüm belge ve bilgileri yükleyen öğrenciler içinde, şartları uygun olan 500 kişiye, 6’şar bin TL burs ödenecek.

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AHBAP BURS BAŞVURUSU İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?