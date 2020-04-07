AHEF Kovid-19’a özel bilgilendirme sitesi hazırladı

AHEF’ten yapılan açıklamaya göre, federasyon, Türkiye’nin Kovid-19 salgın dönemini en az kayıpla atlatmasına katkı sunmak, izolasyona dikkati çekmek amacıyla bireylerin olası semptomlarını, risk durumlarını kontrol edebileceği "www.ahefcoronavirus.com" adlı bir web sitesi hayata geçirdi.

2 günde 180 bin başvuru

Sağlık Bakanlığının resmi siteleri dahil birçok Kovid-19 bilgilendirme site linki, referans hastanelerin isimleri, illere göre konum bilgileri de yer alan sitede, çok sayıda bilgilendirici görsel, referans hastanelerin isimleri, illere göre konum bilgileri yer alıyor. Bu arada, site içerisinde yer alan risk hesaplama anketine 2 günde 180 bin başvuru oldu.

AA