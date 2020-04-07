Türkiye AHEF Kovid-19’a özel bilgilendirme sitesi hazırladı

AHEF Kovid-19’a özel bilgilendirme sitesi hazırladı

Türkiye

AHEF Kovid-19’a özel bilgilendirme sitesi hazırladı

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) yeni tip corona virüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirme yapmak için web sitesi hazırladı.

07 Nisan 2020, Salı 19:06 Son Güncelleme:
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AHEF’ten yapılan açıklamaya göre, federasyon, Türkiye’nin Kovid-19 salgın dönemini en az kayıpla atlatmasına katkı sunmak, izolasyona dikkati çekmek amacıyla bireylerin olası semptomlarını, risk durumlarını kontrol edebileceği "www.ahefcoronavirus.com" adlı bir web sitesi hayata geçirdi.

2 günde 180 bin başvuru

Sağlık Bakanlığının resmi siteleri dahil birçok Kovid-19 bilgilendirme site linki, referans hastanelerin isimleri, illere göre konum bilgileri de yer alan sitede, çok sayıda bilgilendirici görsel, referans hastanelerin isimleri, illere göre konum bilgileri yer alıyor. Bu arada, site içerisinde yer alan risk hesaplama anketine 2 günde 180 bin başvuru oldu.

AA

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