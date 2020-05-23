Ramazan Ahlaklı insanın rehberi

Ahlaklı insanın rehberi

Ramazan

Ahlaklı insanın rehberi

Peygamber efendimizin bizzat yaşayarak, uygulayarak çizdiği bu ahlaki tablo, hiç şüphesiz İslam ahlakı hakkında bizlere bir fikir vermektedir.

23 Mayıs 2020, Cumartesi 15:06 Son Güncelleme:
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  • Kendisi için istediğini başkası için de istemek, kendisi için arzulamadığını başkaları için de arzulamamak,
  • Olduğu gibi görünmek ya da göründüğü gibi olmak,
  • Küçüklere sevgi, büyüklere saygı,
  • Affetmek, hoşgörülü davranmak, başkalarının kusurlarını araştırmamak,
  • Öfkeye hakim olmak,
  • Sözünde durmak, ahde vefa göstermek,
  • Doğruluk ve dürüstlükten zerrece taviz vermemek,
  • Güvenilir olmak,
  • Kibirden gururdan sakınmak mütevazı olmak,
  • Cimrilikten, tamahtan uzak durmak, cömert olmak,
  • Her hususta sabırlı olmak,
  • Asla adaletten ayrılmamak,
  • Maddi ve manevi temizliğe riayet etmek,
  •  Allah’ın kendisine verdiği sağlığına ve sıhhatine çok dikkat etmek,
  • Boş vakitlerini hayırlı işlerde değerlendirmek.
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