Ahlaklı insanın rehberi
Peygamber efendimizin bizzat yaşayarak, uygulayarak çizdiği bu ahlaki tablo, hiç şüphesiz İslam ahlakı hakkında bizlere bir fikir vermektedir.
23 Mayıs 2020, Cumartesi 15:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
- Kendisi için istediğini başkası için de istemek, kendisi için arzulamadığını başkaları için de arzulamamak,
- Olduğu gibi görünmek ya da göründüğü gibi olmak,
- Küçüklere sevgi, büyüklere saygı,
- Affetmek, hoşgörülü davranmak, başkalarının kusurlarını araştırmamak,
- Öfkeye hakim olmak,
- Sözünde durmak, ahde vefa göstermek,
- Doğruluk ve dürüstlükten zerrece taviz vermemek,
- Güvenilir olmak,
- Kibirden gururdan sakınmak mütevazı olmak,
- Cimrilikten, tamahtan uzak durmak, cömert olmak,
- Her hususta sabırlı olmak,
- Asla adaletten ayrılmamak,
- Maddi ve manevi temizliğe riayet etmek,
- Allah’ın kendisine verdiği sağlığına ve sıhhatine çok dikkat etmek,
- Boş vakitlerini hayırlı işlerde değerlendirmek.
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