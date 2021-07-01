Ahmed Kutucu için resmi açıklama geldi! Gideceği takım...

Ahmed Kutucu'nun menajeri Ersin Akan, "Ahmed, Milli Takım'da da sürekli forma giymek istiyor ve bu nedenle Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda oynayacak. Ahmed Kutucu'nun 1 yıllık sözleşmesi kaldı. Schalke de 2. lige düştü. Takımdan ayrılmaya karar verdi" dedi.

Bu sözlerin ardından gözler Ahmed Kutucu'nun yeni takımına çevrildi. Gelen bilgilere göre genç yıldızla Beşiktaş ve Fenerbahçe yakından ilgileniyor.

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