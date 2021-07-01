Ahmed Kutucu için resmi açıklama geldi! Gideceği takım...
Schalke 04'ün küme düşmesiyle beraber takımdan ayrılma kararı alan Ahmed Kutucu için menajerinden açıklama geldi. Türk asıllı Alman oyuncu için gideceği takımla ilgili bilgi verildi.
01 Temmuz 2021, Perşembe 10:01 Son Güncelleme:
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Ahmed Kutucu'nun menajeri Ersin Akan, "Ahmed, Milli Takım'da da sürekli forma giymek istiyor ve bu nedenle Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda oynayacak. Ahmed Kutucu'nun 1 yıllık sözleşmesi kaldı. Schalke de 2. lige düştü. Takımdan ayrılmaya karar verdi" dedi.
Bu sözlerin ardından gözler Ahmed Kutucu'nun yeni takımına çevrildi. Gelen bilgilere göre genç yıldızla Beşiktaş ve Fenerbahçe yakından ilgileniyor.
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