Türkiye A Milli Takımı'nın İzlanda'yla golsüz berabere kalarak 2020 Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantilemesinin ardından gruptaki son maç olan Andorra karşısına nispeten genç bir kadroyla çıkması bekleniyor. Zayıf rakip Andorra karşısında kadroya dahil edilen 4 genç oyuncu arasında olan Ahmed Kutucu, Almanya doğumlu gurbetçi bir genç. Schalke 04 kadrosunda bulunan Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür'le beraber Andorra maçında kadroda olacak.





2000 yılında Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde doğan Ahmed Kutucu, forvet pozisyonunda oynuyor. 1.81 boyundaki genç forvet, 3 yaşından beri futbol oynuyor.









Almanya'da doğan Ahmed Kutucu, 3 yaşındayken Sportreunde Haverkamp adlı akademide başladı. 6 yaşındayken birçok Türk futbolcunun da ilk kez keşfeldildiği Rot-Weiss Essen tarafından transfer edildi. 5 sene boyunca altyapısında oynadığı Essen'den 2011 yılında Almanya'nın önemli takımlarından Schalke 04'ün altyapısına transfer oldu.

11 yaşından beri Schalke'nin kadrosunda bulunan Ahmed Kutucu, ilk defa 2018 yılında Schalke'nin as takımında oynayarak profesyonel oldu. Ahmed, Schalke formasıyla 20 maça çıkıp 3 gol attı.

2017 yılında ilk defa Türkiye U17 Milli Takımı'na seçilen Ahmed Kutucu, 2019 yılında Andorra-Türkiye maçının A Takım kadrosuna seçilerek milli olmayı başardı.