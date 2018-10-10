Ahmet Ağaoğlu: Farklı bir yerde olabilirdik

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, üst üste alınan Kasımpaşa ve Akhisar galibiyetleri sonrasında takımın oldukça iyi bir durumda olduğunu belirtti. Bordo- Mavililer’in her zaman bir hedefinin olduğunu dile getiren Ağaoğlu, “Şanssız kaybedilen puanları göz önüne alırsak çok daha farklı bir yerde olabilirdik. Ancak şu anda da iyi bir konumdayız. Kimsenin şüphesi olmasın bu takım her zaman zirve yarışının içinde olacak” dedi.

Her gün maddi sıkıntılarla mücadele ettiklerini vurgulayan Fırtına’nın patronu, “28 futbolcu, teknik heyet, malzemeci, masör, doktor, idari görevli, yönetici, başkan, taraftar ve medya... Benim kafamdaki Trabzonspor takımı bu. Onun için birimlerin herhangi birinde aksama olduğu zaman saha sonucuna yansıyor. Hacizlerle, FIFA ve UEFA dosyalarıyla uğraşıyoruz. Tüm bu olumsuzluklara rağmen iyi yerdeyiz” ifadelerini kullandı.