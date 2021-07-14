TRT'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, hareketli görüntü tasarımı, görsel iletişim tasarımı, işitsel imge üretimi, dijital iletişim, iletişimsel estetik gibi pek çok konuda seminer ve konferanslara katıldı, dersler verdi. Ayrıca Ahmet Albayrak’ın eserleri dünyanın önde gelen sanat merkezlerinde sergilendi…

AHMET ALBAYRAK KİMDİR?

2003’te Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden fakülte birincisi olarak mezun olan Prof. Dr. Ahmet Albayrak, yüksek lisansını 2005 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat dalından aldı. Sanatta yeterliğini ise 2008 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat dalında tamamladı.

Film, video, resim, motion, çizim, fotoğraf ve enstalasyonları ile dünyanın birçok şehrinde önemli sanat etkinliklerine katılım gösteren Albayrak, bu etkinliklerde de çeşitli ödüller aldı.

Ahmet Albayrak, 2013 yılında, IKSV desteğiyle Paris'te, Cite Internationale Des Arts’ta misafir sanatçı olarak Türkiye stüdyosunda çalışmalar ve yeni projeler gerçekleştirdi. 2016 senesinde ise The American Turkish Society desteğiyle New York’ta School of Visual Art'ın davetli misafir sanatçısı oldu ve New York'ta ürettiği işlerinden oluşan "Anemotaxis" adlı solo bir sergi gerçekleştirdi.

Eserleri Proje4L Çağdaş Sanat Müzesi, İstanbul Modern, ve Cambridge Üniversitesi ve Moskova Modern Sanatlar Müzesi’nin (MMOMA) yanı sıra Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda, Güney Kore, Meksika, Makedonya ve Rusya gibi çeşitli ülkelerde sergilendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından 4 defa başarı ödül alan Prof. Dr. Albayrak, hareketli görüntü tasarımı, görsel iletişim tasarımı, işitsel imge üretimi, dijital iletişim, iletişimsel estetik, sanat ve basın, video mapping, film-video sanatı, sosyal medya ve sanat, yeni medya, arşiv görselleştirme ve yapay zeka, dijital imge dili, yazılı ve dijital basın estetiği ve sanat diplomasisi gibi konularda birçok resmi ve özel kurumda konferanslar, seminerler ve dersler vererek, çeşitli projeler gerçekleştirdi ve bu gibi alanlarda ürettiği işlerle çağdaş sanat sergilerine ve çalıştaylara katıldı.

Ahmet Albayrak, çeşitli kurumlardaki yöneticilik, jürilikler, komisyon üyelikleri ve bilirkişilik görevleri gibi tecrübelerine ek olarak T.C Merkez Bankası'nın yurt dışı ve yurt içindeki sergilerinin sanat danışmanlığını ve küratörlüğünü de yürüttü, ayrıca Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nde de dersler verdi.