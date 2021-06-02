Ahmet Arif’in eserleri ölüm yıldönümünde en çok aranan konular arasında yer alıyor. Haberimizde, Ahmet Arif hakkında merak edilenleri, en sevilen şiirlerini, sözlerini ve eserlerini okurlarımız için bir araya getirdik. İşte, Ahmet Arif’in “Hasretinden Prangalar Eskittim”, “Terk Etmedi Sevdan Beni” şiirleri ve diğer eserleri….

AHMET ARİF KİMDİR?

Eserleriyle adını Türk edebiyatına silinmez harflerle kazıyan Ahmet Arif, 23 Nisan 1927 tarihinde Diyarbakır'ın Hançepek semtinde dünyaya gözlerini açtı. Sekiz kardeşin en küçüğü olan Ahmet Arif, henüz bebek iken annesi Sare hanımı kaybetti ve bu nedenle onu tanıma fırsatı hiç olmadı. Okuma yazmayı ilkokuldan önce bir ana okulundan öğrenen ünlü isim, ilkokul, ortaokul ve liseyi Diyarbakır'da tamamladı ve şiir yazmaya henüz lise sıralarındayken başladı.

Ahmet Arif, Ankara Üniversitesi Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Felsefe bölümüne kaydolsa da burayı tamamlayamadı. Lisans eğitimi boyunca hakkında iki defa soruşturma açıldı ve tutuklandı. Felsefe öğrencisiyken yazdığı şiirler ve yazıları kendine has lirizmi ile hazırladı ve ilerleyen dönemlerde de bu kendine has üslubu ile Türk edebiyatında önemli bir yer edinmeyi başardı.

Ahmet Arif’in yazdığı ilk şiiri Seçme Demeti Şiirler dergisinde yayınlandı ve Telif hakkı olarak dergi Ahmet Arif'e 10 lira ücret ödedi. Doğup büyüdüğü coğrafyadan dolayı çok kültürlü bir kişilğe sahip olan usta edebiyatçın Kürtçe, Arapça ve Zazacayı kısa zamanda öğrendi.

Askerliğini İstanbul'un Riva semtinde yapan Ahmet Arif, askerden geldikten sonra çeşitli gazetelerde çalıştı, ilk kitabını ise 1968’de çıkardı.

Ahmet Arif’in en ünlü eserlerinden olan Hasretinden Prangalar Eskittim adlı kitabı çok beğenildi ve yüksek tirajlara ulaştı. Ardından yine aynı isimle bir de şiir yazdı. Kendisinin seslendirdiği bu şiiri 20 binden fazla alıcıya ulaştı.

AHMET ARİF’İN ÖLÜM YILDÖNÜMÜ NE ZAMAN?

Ahmet Arif’in ölüm yıldönümü 2 Haziran tarihinde her yıl çeşitli törenlerle anılıyor.

AHMET ARİF KAÇ YAŞINDAYKEN VE NEDEN ÖLDÜ?

Vefatının üzerinden yıllar geçse bile yeni neslin bile şiirlerini ezbere okuduğu usta isim Ahmet Arif, 64 yaşında iken, 2 Haziran 1991’de geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

AHMET ARİF'İN ESERLERİ

Hasretinden Prangalar Eskittim

Yurdum Benim Şahdamarım

Cemal Süreyya'ya Mektuplar

Leylim Leylim

AHMET ARİF'İN SÖZLERİ

"Gel beraber alalım nefesimizi sevdiğim. Sensiz boğazımdan geçmiyor.”

"Ben garip, sen güzel, dünya umutlu."

"Tutma gözyaşlarını, onurda ağlar."

"Gene bir cehennem var yastığımda, gel artık."

"Seni anlatabilsem seni. Yokluğun cehennemin öbür adıdır. Üşüyorum, kapama gözlerini."

"Giden gitmiş, hüznü ayaklandırmak boşuna."

"Bilmezler nasıl aradık birbirimizi. Bilmezler nasıl sevdik, iki yitik hasret, iki parça can."

" Ve sen, geçersin içimden. Bitmek bilmezsin. "

AHMET ARİF'İN ŞİİRLERİ

Hasretinden Prangalar Eskittim

Terk etmedi Sevdan Beni

Ay Karanlık

Akşam Erken İner Mahpushaneye

Adiloş Bebenin Ninnisi

Anadolu

Hani Kurşun Sıksam Geçmeden

İçerde

Otuz Üç Kurşun

Unutamadığım

Kalbim Dinamit Kuyusu

Uy Havar!

Vay Kurban

Onur Da Ağlar

Karanfil Sokağı

Merhaba

Yalnız Değiliz

Suskun

Bir Akşam Üstüdür

Kara

Leylim Leylim

İsimsiz 2

Tutuklu

İsimsiz

İsimsiz 4

İsimsiz 3

Rüstemo

Yurdum Benim Şahdamarım

Togliatti

Zulüm

Geçimsizlik

Gözlerim

Kalbim Dinamit Kuyusu'ndan Bölümler

Haberin Var Mı Taş Duvar?

Sevdan Beni

Yağmur

Şiir 1

Şiir 2

HASRETİNDEN PRANGALAR ESKİTTİM

Seni, anlatabilmek seni.

İyi çocuklara, kahramanlara.

Seni anlatabilmek seni,

Namussuza, halden bilmeze,

Kahpe yalana.

Ard-arda kaç zemheri,

Kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu.

Dışarda gürül-gürül akan bir dünya...

Bir ben uyumadım,

Kaç leylim bahar,

Hasretinden prangalar eskittim.

Saçlarına kan gülleri takayım,

Bir o yana

Bir bu yana...

Seni bağırabilsem seni,

Dipsiz kuyulara,

Akan yıldıza,

Bir kibrit çöpüne varana,

Okyanusun en ıssız dalgasına

Düşmüş bir kibrit çöpüne.

Yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin,

Yitirmiş öpücükleri,

Payı yok, apansız inen akşamdan,

Bir kadeh, bir cigara, dalıp gidene,

Seni anlatabilsem seni...

Yokluğun, Cehennemin öbür adıdır

Üşüyorum, kapama gözlerini...

TERK ETMEDİ SEVDAN BENİ

Terk etmedi sevdan beni,

Aç kaldım, susuz kaldım,

Hayın, karanlıktı gece,

Can garip, can suskun,

can paramparça...

Ve ellerim, kelepçede,

Tütünsüz kaldım,

Terk etmedi sevdan beni