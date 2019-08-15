Ahmet Bulut, açıklamasında "Falcao'nun hafta sonu maçı var. Ona çıkması gerek. Haftaya yüzde 100 netleşir. Olumsuz bir durum şu an yok. Falcao'nun niyeti burada top oynamak. Monaco bir tane daha golcü alacak. Hafta başında imzalarlar diye düşünüyorum. Her şey olduğu sürece, Galatasaray kendi açıklamasını yapar, benim bir şey söylemem doğru olmaz." ifadelerini kullandı.

İHA







