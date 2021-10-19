Beyaz TV yorumcusu ve Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Fatih Terim'i ve Galatasaray'ı eleştirdi. Ünlü yorumcu ve eski hakem Çakar, Galatasaray için şunları söyledi:

Galatasaray müthiş şansla son iki maçını kazandı. Rize'de penaltı gol olsa, Rize kazanacaktı. Pazar günü de ikinci yarıda ortaya koydukları, daha doğrusu koyamadıkları futbol içler acısıydı. Puan kaybedebilirlerdi ama yine kazandılar. Galatasaray asla iyi futbol oynamıyor