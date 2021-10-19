Futbol Ahmet Çakar'dan Galatasaray'a eleştiri: Tamamen şansla gidiyorlar

Ahmet Çakar'dan Galatasaray'a eleştiri: Tamamen şansla gidiyorlar

Futbol

Ahmet Çakar'dan Galatasaray'a eleştiri: Tamamen şansla gidiyorlar

Galatasaray'ın son dönemdeki performansı herkes tarafından eleştiriliyor. Kazansa veya kaybetmese bile oynadığı oyunla hayal kırıklığı yaratan Fatih Terim ve oyuncularına bir eleştiri de Ahmet Çakar'dan geldi.

19 Ekim 2021, Salı 13:01 Son Güncelleme:
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Beyaz TV yorumcusu ve Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Fatih Terim'i ve Galatasaray'ı eleştirdi. Ünlü yorumcu ve eski hakem Çakar, Galatasaray için şunları söyledi:

Galatasaray müthiş şansla son iki maçını kazandı. Rize'de penaltı gol olsa, Rize kazanacaktı. Pazar günü de ikinci yarıda ortaya koydukları, daha doğrusu koyamadıkları futbol içler acısıydı. Puan kaybedebilirlerdi ama yine kazandılar. Galatasaray asla iyi futbol oynamıyor

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