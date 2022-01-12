Ahmet Çalık ile trafikte karşılaşan ailenin videosu ortaya çıktı
Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık henüz 27 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Çalık'ın Ekim 2020'de trafikte çekilmiş bir videosu ortaya çıktı.
12 Ocak 2022, Çarşamba 16:57 Son Güncelleme:
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Denizli'de yaşayan Gökçen Toptaş ve Havva Toptaş çifti, geçtiğimiz yıl Konya'da yaşayan ailelerini ziyaret etmişti. Konya'da babaları İbrahim Demirel'in yanına giden çift, ardından otomobil ile gezmeye başladıktan sonra ışıklarda durdukları sırada Konyaspor forması giyen Ahmet Çalık'ı fark etti. Camı indirerek Çalık'a seslenen aile, bir süre muhabbet ettikten sonra futbolcuya başarılar dileyerek yollarına devam etti.
Ekim 2020'de çekilen görüntülerin ardından trafik kazasında Çalık'ın hayatını kaybettiğini öğrenen aile, sosyal medyada o anları, "Daha şampiyon olacaktık güzel insan. Sen Konyalı olmuştun, bizler de seni çok sevmiştik. Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun" başlığıyla paylaşarak duygusal anlara neden oldu.
Gönderiye binlerce beğeni ve yorum yağdı.
Eren Elyesa Polat - İHA