‘Ahmet Çalık öldü mü?’ sorusu 11 Ocak Salı gününe damhasını vuran en acı konu oldu. Galatasaray’da da forma giyen Konyasporlu Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazası nedeniyle yaşamını yitirirken, geriye gözü yaşlı sevenleri kaldı. İşte, Ahmet Çalık’ın futbol kariyeri ve hakkında merak edilenler…

AHMET ÇALIK KAÇ YAŞINDAYDI VE NEDEN ÖLDÜ?

Ahmet Çalık henüz 27 yaşındayken geçirdiği trafik kazası nedeniyle yaşamını yitirdi. Alınan bilgilere göre kaza saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Ahmet Çalık'ın kullandığı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet Çalık'ın nişanlı olduğu ve yaz ayında evleneceği bildirildi.

AHMET ÇALIK KİMDİR?

26 Şubat 1994 tarihinde Ankara Yenimahalle’de dünyaya gelen Ahmet Çalık, futbola 2004 yılında Gençlerbirliği altyapısında başladı. 2011'in yaz mevsiminde profesyonel olup A takıma yükselen Çalık, A takımın sezon hazırlık kamplarına, bazı antrenmanlara ve resmî müsabakalara takımı ile çıksa da ilk sezonunda Gençlerbirliği'nin A2 takım'da görev aldı.

Aynı sezon sadece 3 Türkiye Kupası maçında forma giyen Ahmet Çalık, 2012-13 sezonunda, 21 Nisan 2013'te Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçında ilk kez a takım forması giydi. Kendi mevkiisinde oynayan Debatik Curri ve Ante Kulušić'in sakatlığı sebebiyle kendine ilk on birde yer bularak defansın ortasında sahaya çıktı. Bu maçta sergilediği performansla 2-0'lık galibiyette büyük rol oynayan futbolcular arasına girince sonraki 4 lig maçında da ilk on birde genç yaşına rağmen forma giyme fırsatı bulup toplamda 5 lig maçında sahaya çıktı. Bu maçlarda 30 top kesme 40 kez de rakip atak durdurma performansı gösteren Ahmet Çalık, savunmada sadece bir top kaybı yaptı ve maç başına 57 pas ortalamasıyla oynadı.

2013-2014 sezonunun devre arasında, Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu'nun 14 Ağustos 2013 tarihindeki toplantısında yürürlüğe koyduğu "Genç Futbolcu Teşvik Sistemi"ne göre, Süper Lig'de 1,170 dakika sahada kalma başarısı gösteren Ahmet Yılmaz Çalık, kulübüne 150 bin TL kazandırdı.

2015-2016 sezonu içinde de kaptanlık görevini üstlendi. 2016-17 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan Ahmet Çalık,2020 Ekim ayında Galatasaray ile olan sözleşmesini kulübe 1,1 milyon TL ödeyerek feshetti. Başarılı futbolcu 4 Ekim 2020 tarihinde Konyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.