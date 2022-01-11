Ahmet Çalık, takıma verilen 2 günlük izinde Ankara'ya gitmek üzere yola çıkmıştı. Yolda kaza geçirerek hayatını kaybeden 27 yaşındaki futbolcunun Ankara'ya gitme sebebinin nikah tarihi almak olduğu öğrenildi.

Şubat ayı için nikah tarihi almayı planlayan Çalış ve nişanlısı, yaz ayında da düğün düşünüyordu.

Öte yandan Konyaspor 'da geçmiş yıllarda görev başında iken teknik direktör Tevfik Lav ve orta saha oyuncusu Burhan Yüceaktaş da vefat etmişti.

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DHA



