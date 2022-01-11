Futbol Ahmet Çalık'ın Ankara'ya gidiş nedeninin nikah tarihi almak olduğu ortaya çıktı

Ahmet Çalık'ın Ankara'ya gidiş nedeninin nikah tarihi almak olduğu ortaya çıktı

Futbol

Ahmet Çalık'ın Ankara'ya gidiş nedeninin nikah tarihi almak olduğu ortaya çıktı

Konyaspor'un 27 yaşındaki futbolcusu Ahmet Çalık, geçirdiği elim trafik kazası sonrası genç yaşta hayatını kaybetmişti. Çalık'ın nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığında olduğu biliniyordu.

11 Ocak 2022, Salı 13:38 Son Güncelleme:
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Ahmet Çalık, takıma verilen 2 günlük izinde Ankara'ya gitmek üzere yola çıkmıştı. Yolda kaza geçirerek hayatını kaybeden 27 yaşındaki futbolcunun Ankara'ya gitme sebebinin nikah tarihi almak olduğu öğrenildi.

Şubat ayı için nikah tarihi almayı planlayan Çalış ve nişanlısı, yaz ayında da düğün düşünüyordu.

Öte yandan Konyaspor 'da geçmiş yıllarda görev başında iken teknik direktör Tevfik Lav ve orta saha oyuncusu Burhan Yüceaktaş da vefat etmişti. 

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DHA


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