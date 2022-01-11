Ankara'ya nikah işlemlerini halletmeye giderken trafik kazası geçiren Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, genç yaşta hayatını kaybetti.









Çalık'ın 2013 yılında yaptığı sosyal medya paylaşımları ölümünün ardından oldukça dikkat çekti.

Ahmet Çalık'ın, Twitter'da paylaştığı cuma mesajlarından bazıları şöyle:

"Ömür için hayaller kurarken, ölüm için ne yapmaktayız? Hayırlı cumalar."

"Allah'tan geldik ve yine Allah'a döneceğiz. (Bakara suresi 156. ayet) Hayırlı cumalar..."