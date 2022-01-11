Ahmet Çalık'ın ölümle ilgili paylaşımları yürek burktu
27 yaşında trafik kazası sonucu hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'ın eski sosyal medya paylaşımları gündeme geldi. Vefatından sonra daha da dikkat çeken paylaşımlarda ölümle alakalı olanlar da vardı.
11 Ocak 2022, Salı 14:36 Son Güncelleme:
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Ankara'ya nikah işlemlerini halletmeye giderken trafik kazası geçiren Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, genç yaşta hayatını kaybetti.
Çalık'ın 2013 yılında yaptığı sosyal medya paylaşımları ölümünün ardından oldukça dikkat çekti.
Ahmet Çalık'ın, Twitter'da paylaştığı cuma mesajlarından bazıları şöyle:
"Ömür için hayaller kurarken, ölüm için ne yapmaktayız? Hayırlı cumalar."
"Allah'tan geldik ve yine Allah'a döneceğiz. (Bakara suresi 156. ayet) Hayırlı cumalar..."
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