Türkiye’nin en büyük açık hava alışveriş merkezi olan Meydan İstanbul AVM’nin 2013 senesinde Gülaylar Group tarafından satın alındıktan sonra geçirdiği büyük değişim sürecini, gelişimini ve eşsiz konseptini anlatan Gülaylar ailesinin genç temsilcisi Ahmet Gülay, Meydan İstanbul AVM’deki tüm gelişim ve değişim sürecini yapmış olduğu yaklaşık bir yıllık bir gözlem çalışması sonucunda yazdığı kitabında okuyucuları ile buluşturuyor.

Meydan İstanbul AVM’nin değişim ve gelişim sürecini fotoğraflarla çarpıcı bir şekilde ortaya koyan Ahmet Gülay, istatistiki bilgileri sunmakla kalmıyor; gayrimenkul geliştirme konusunda da işin duayenlerinin müthiş deneyimlerini bir araya getirip, okuyucusuna aktarıyor. Türkçe ve İngilizce olarak D&R’larda satışa sunulan kitabın tüm geliri Türk Kızılay’ına bağışlanacak.

Gülaylar ailesinin genç temsilcisi, 2013 yılında başlayan Meydan İstanbul AVM’nin günümüze kadar olan renevasyon ve geliştirme serüvenini bizzat gözlemleyerek tüm detaylarıyla derlediği kitabında; Gülaylar Group İcra Kurulu Başkanı İhsan Gülay, Başkan Yardımcısı İlhan Gülay, İcra Kurulu Üyesi ve Mimar Sinan Kafadar ve İç Mimar Aslı Dayıoğlu, stratejik pazarlama dünyasının önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Ali Atıf Bir, Avrupa’da ilk defa bir AVM’de 55 km uzunluğundaki jeotermal boru hattı projesini hayata geçiren Mekanik Proje.