Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında, FOX TV sunucusu Fatih Portakal'ın Türkiye'yi emperyalizmle suçlamasını köşesine taşıdı.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısının o kısmı:

ÇAV BELLA PORTAKAL

Hiç şansı yok İran’ın

TÜRKİYE, tarihinde ilk kez minnacık ama gerçekten minnacık bir “emperyalizm” yapacaktı ki...

Emperyalizmin ağababası ABD’de kurulmuş bir medya grubunun Türkiye’ye yayın yapan televizyon kanalının sunucusu Fatih Portakal, aniden bir Che Guevara edasına bürünerek...

“Ama bu emperyalizm... Ama bu olmaz...” falan diye feveran etmeye başladı.

Buradan Fatih Portakal’a sesleniyorum:

Kızıl bayrak çekmene, antiemperyalizm nutukları atmana, “Çav Bella” söylemene falan hiç gerek yok Fatih Portakal...

İçin rahat olsun.

- Libya ile kapı gibi anlaşma yapsak da...

- Ege’de doğalgaz aramaya hakkımız olsa da...

Senin ağababalar, ne yaparlar ne ederler, bize bu minnacık emperyalizmi bile yaptırmazlar... Sen kafanı yorma hiç.

Ağababaların olan hakiki emperyalistlere biraz güven yahu...

Bu ne telaş böyle!