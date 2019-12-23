Büyükada'da Ruam hastalığı nedeniyle 81 atın itlaf edilmesinin ardından İBB önünde bir grup hayvansever protesto yapmaya başladı. Ekrem İmamoğlu ise, "Sorunu çözüyoruz ve bitirince açıklayacağız. Oradaki süreçte farklı sıkıntılar var. Onları da aşıyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

İmamoğlu faytonların kaldırılmamasıyla ilgili eleştirilere de yanıt verdi. İmamoğlu, “Ben ne söylediğimi biliyorum. Bir daha dinleyin. Ben gelir gelmez kaldıracağım demedim. Adalar'daki konuşmamı lütfen dinleyin. O zaman bile tarafları dinleyeceğiz dedim. Vicdanen bu sürecin böyle de gitmeyeceğini biliyoruz. Bu minvalde bir konuşmam oldu. Ben orada yapılan işin yüzde 90'ının da yanlış olduğunu tespit ettim. Günün sonunda arkadaşlarım aslında bu sorunun çözümünde sona yaklaştılar. Talihsiz bir süreç yaşıyoruz. Hastalık yaşıyoruz" diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuyla ilgili açıklamalarını eleştiren Ahmet Hakan'ın yazısı şöyle:

SAYIN Ekrem İmamoğlu!

Seçim öncesiydi.

“Oylarımız Hayvanlar İçin” kampanyası kapsamında “Söz Veriyorum” taahhütnamesine imza attınız. Attığınız bu imza nedeniyle de epey alkış aldınız.

Sayın Başkan!

Altına imza attığınız o taahhütnamenin 15. maddesi aynen şöyleydi:

“Atlı faytonları kaldırarak yerine akülü araçları koyacağıma... Kurtarılan atların ekolojilerine uygun geniş doğal ortamlarda rehabilite edilerek ölene kadar yaşamlarını sürdürmelerini sağlayacağıma... SÖZ VERİYORUM”.

Sayın İmamoğlu! Sayın Başkan!

Seçildiniz, üzerinden epey bir zaman da geçti.

Ve siz şimdi...

“Faytoncu esnafını da düşünmemiz lazım... Aileleri var... Meselenin tek bir boyutu yok...” falan demeye başladınız.

Atlar yorgun, atlar çaresiz, atlar ölüyor, atlar zulüm görüyor, atlar perişan, atlar ağlıyor.

Sayın İmamoğlu! Sayın Başkan!

Lütfen attığınız imzanın arkasında durun.





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