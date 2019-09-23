Ahmet Kaya filmi tartışma yaratacak

Kaya Ailesi en son 6 ay önce ‘Ahmedo’ filminin Paris’teki çekimlerini durdurdu. Ve şu açıklamayı yaptılar:

“Varislerden izin alınmadan Ahmet Kaya’yı dolaylı ya da dolaysız konu alan, esinlenmeler içeren hiçbir proje Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve dünyada çekilemez.”

SESİ, AHMET KAYA'YA ÇOK BENZİYOR

Ailenin tüm karşı çıkmasına rağmen bu kez de Ahmet Kaya’nın hayatından kesitlerin aktarıldığı, yarı belgesel niteliğinde bir film çekiliyor. Adı; ‘İki Gözüm’. Yönetmenliğini Gani Rüzgar Şavata ile Hakan Gürtop’un üstlendiği filmde merhum sanatçıyı, şarkıcı Özgür Tüzer canlandıracak. Ahmet Kaya’yı oynayan şarkıcı Özgür Tüzer’in sesi, merhum sanatçıya çok benziyor.

GENÇLİK AŞKI ALEYNA

Ahmet Kaya’nın gençlik aşkını Aleyna Solaker oynayacak. Yapım şirketi 6 milyon TL bütçeli filmin çekim aşamasında durdurulmaması için önlemler aldı. Avukatlarla birlikte toplantılar yaptılar. Filmin türünü ‘yarı belgesel’ olarak niteleyip bazı olay ve kişilere yer vermediler.

FİLMDE NE VAR NE YOK?

● Adı ‘Ahmet’ olarak geçecek, ama soyadı kullanılmayacak.

● Ahmet Kaya’nın söz müziğine imza attığı şarkılar filmde yok. Çünkü ailesi izin vermiyor. Bunun yerine sanatçının seslendirdiği anonim parçalar yer alacak.

● Ahmet Kaya’nın sesi kullanılamayacak.

● Eşi Gülten Kaya’dan söz edilmeyecek. Ancak evlenmeden önceki gençlik aşkı beyazperdeye gelecek.

● Filmde, 1999’daki MGD gecesinde yaşananlar ve sonrasında Paris’e gidişi yer alacak. Ancak Paris’teki mezarı beyazperdeye gelemeyecek.

İki çocuk sahibi Ahmet-Gülten Kaya 1985’te evlenmişti.





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