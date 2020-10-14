Magazin Ahmet Kaya’nın davalık olan filmini Almanya’da 10 bin kişi izledi

Ahmet Kaya’nın davalık olan filmini Almanya’da 10 bin kişi izledi

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Ahmet Kaya’nın davalık olan filmini Almanya’da 10 bin kişi izledi

Ahmet Kaya’nın hayatını konu alan “İki Gözüm Ahmet” Almanya’daki açılış haftasında yaklaşık 10 bin kişi tarafından izlendi.

14 Ekim 2020, Çarşamba 11:49 Son Güncelleme:
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Bunun üzerine sanatçının eşi Gülten Kaya ve kızları ile Kaya’nın eserlerini temsil eden GAM Müzik, Ahmet Kaya isminin tescilli olduğunu hatırlatıp filme dair tepkisini dile getirdi. Yönetmen Gani Şavata, avukatı Volkan Yolcu’yla bir basın toplantısı düzenleyerek filmin, “vizyona giremez” kararının bozulduğunu ve Türkiye’de 27 Kasım’da seyirciyle buluşacağını açıkladı. Şavata, Avrupa’da 200’den fazla salonda izlenen film için ek seans açıldığını belirip şunları söyledi:

“Kaya Ailesi dilerse filmden elde edilen tüm geliri alabilir. Mars Dağıtım ile anlaştık, Türkiye’de de vizyondayız.” 


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