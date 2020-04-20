Magazin Ahmet Kaya’nın filmine gösterim izni

Ahmet Kaya’nın filmine gösterim izni

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Ahmet Kaya’nın filmine gösterim izni

Merhum sanatçı Ahmet Kaya’nın hayatını anlatan “İki Gözüm Ahmet” filminin, 7 Şubat’ta vizyona girişi, sanatçının vârisleri eşi Gülten Kaya ile kızları Çiğdem Öztürk ve Turaç Melis Kaya tarafından durdurulmuştu.

20 Nisan 2020, Pazartesi 09:24 Son Güncelleme:
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Vârisler “Bu film iznimiz olmadan çekildi” diyerek filmin yapımcılarına dava açıp “ihtiyati tedbir” kararı aldırmıştı.

Filmin yapımcılığını üstlenen X Yapım’dan Ömer Demiral, Eşref Bukan ve Koray Şavata karara itiraz etmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne yapılan istinaf başvurusu yaklaşık iki buçuk ay sonra sonuçlandı.

'Filmin gösterime girebileceği kesin biçimde onaylanmıştır'

Yüksek Mahkeme, X Yapım’ın itirazını haklı bularak tedbir kararını kaldırdı. Bu kararla birlikte “İki Gözüm Ahmet” filminin sinemalarda seyirciyle buluşması önündeki yasal engel kalktı. X Yapım’ın avukatı Volkan Yolcu, “Filmin gösterime girebileceği kesin biçimde onaylanmıştır” dedi.


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