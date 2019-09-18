Ahmet Kural, bakışlarını sevgilisinden alamadı

Baba Parası filminin çekimleri nedeniyle zamanının tamamı sette geçiren Ahmet Kural sevgilisinin ziyaretiyle keyifli bir mola verme fırsatı buldu.

Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin ve yönetmen Selçuk Aydemir'in aralarında bulunduğu ekiple sohbet eden Çağla Gizem Şahin ve Ahmet Kural mutluluk tablosu sergiledi. Ahmet Kural'ın bakışlarını sevgilisinden alamadığı da dikkatlerden kaçmadı.





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