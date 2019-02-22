Ahmet Kural: Davam var, hiçbir yere gidemem

Aylardır görünmeyen Ahmet Kural önceki akşam Murat Cemcir ile önceki akşam Maslak Uniq İstanbul’daydı

22 Şubat 2019, Cuma 08:29 Son Güncelleme:
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Ahmet Kural: Davam var, hiçbir yere gidemem

Ahmet Kural ve Murat Cemcir ‘Sertab’ın Müzikali’ni’ izlediler. Murat Cemcir, “NASA, Mars’a komik ve esprili insanları gönderecekmiş, gitmek ister misiniz?” sorusuna “Ahmet gelirse olur” yanıtını verdi.

Ahmet Kural da “Benim mahkemem var, şu sıralar hiçbir yere gidemem” diye konuştu.

Malum; Sıla şiddet gördüğü iddiasıyla sevgilisi Ahmet Kural’a dava açmıştı. Duruşma 7 Mart’ta.

Hakan Kırarslan/POSTA

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