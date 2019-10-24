Ahmet Kural evleniyor mu?

Dört aydır Çağla Gizem Çelik'le birlikte olan Ahmet Kural'ın, evlilik teklif ettiği, 36 yaşındaki oyuncu ve avukat sevgilisinin, kısa süre önce ailelerini de bir araya getirdiği iddia edilmişti.

İlk kez el ele...

Ahmet Kural, başrolünü Murat Cemcir ile paylaştığı 'Baba Parası' filminin galasında sevgilisi ile ilk kez kamera karşısına çıktı.

Elini bir an olsun bırakmadı

Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre; Çağla Gizem Çelik'in elini bir an olsun bırakmayan Ahmet Kural, evlilik iddialarına yanıt verdi.

"5 aylık bir ilişkimiz var. Her şey güzel. Öyle bir şey olursa haberiniz olur. "