Ahmet Kural göbekli haliyle hayranlarını şaşırttı

Son dönemde eski sevgilisi Sıla'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan Ahmet Kural, yeni filmi için harekete geçti. Çoğu kez spor salonundan paylaşım yapan Ahmet Kural, bu kez göbeğiyle sevenlerinin karşısına çıktı.

TÜPÇÜ FİKRET ROLÜNÜ HATIRLATTI

Baba Parası'ndaki rolü için göbeği salan Ahmet Kural, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla hayranlarına şok yaşattı. Ahmet Kural'ın son hali Düğün Dernek filmindeki Tüpçü Fikret karakterini hatırlattı.