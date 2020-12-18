Türkiye Ahmet Kural için istenen ceza belli oldu

Ahmet Kural için istenen ceza belli oldu

Türkiye

Ahmet Kural için istenen ceza belli oldu

Alkollü araç kullanarak art arda iki araca çarpıp bir kişinin de yaralanmasına neden olan oyuncu Ahmet Kural hakkında istenen ceza belli oldu.

18 Aralık 2020, Cuma 16:59 Son Güncelleme:
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İstanbul Üsküdar'da alkollü araç kullanarak art arda iki araca çarpıp bir kişinin de yaralanmasına neden olan oyuncu Ahmet Kural, "Bilinçli taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 12 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

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Mahkeme, Ahmet Kural'ın, kusur durumunu, sosyal ilişkilerini, dosyaya yansıyan kişiliğini gerekçe göstererek 12 bin liralık cezada "İyi hal" indirimi yapmadı.

Mahkeme, kusur durumunu gerekçe göstererek Kural'ın ehliyetinin de 10 ay süre ile geri alınmasına karar verdi.


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