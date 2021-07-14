Magazin Ahmet kural neden hapis cezası aldı? Ahmet Kural hapse girecek mi?

Ahmet kural neden hapis cezası aldı? Ahmet Kural hapse girecek mi?

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Ahmet kural neden hapis cezası aldı? Ahmet Kural hapse girecek mi?

“Ahmet Kural hapse girecek mi?” sorusu gelen bir son dakika haberinin ardından magazin severler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Ajanslara düşen habere göre, Ahmet Kural’a 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verildi. Peki, Ahmet kural neden hapis cezası aldı? İşte ayrıntılar…

14 Temmuz 2021, Çarşamba 15:43 Son Güncelleme:
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Şarkıcı Sıla darp, hareket ve tehdit ettiği iddiasıyla Ahmet Kural’a yaklaşık iki buçuk yıl önce dava açmıştı. Gelen son dakika haberine göre, mahkeme son kararını verdi ve oyuncu Ahmet Kural, hapis cezasına çarptırıldı. Bunun üzerine Ahmet Kural hapse girecek mi? soruları sorulmaya başlandı…

AHMET KURAL NEDEN HAPİS CEZASI ALDI?

Şarkıcı Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem birlikte olduğu oyuncu Ahmet Kural’ın Zekeriyaköy'deki evinde tehdit, darp ve hakarete uğradığı iddiasıyla dava açmıştı. 22 Nisan 2019'da karara bağlanan davanın sonucunda Ahmet Kural, İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "Tehdit" suçundan 7 ay 15 gün hapis, "Basit yaralama" suçundan 5 ay hapis, "Hakaret" suçundan ise 4 ay 5 gün hapis cezası olmak üzere toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Verilen hapis cezaları ertelenirken, Ahmet Kural'ın avukatları karar üzerine istinafa başvuru yaptı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi’nin başvuruyu kabul etmesi üzerine Ahmet Kural hakkındaki karar, olayda basit yargılama usulünün uygulanmamasını, tanıkların dinlenmesi ve keşif yapılması gerekçeleriyle bozuldu.

Bozma sonrası 19 Şubat tarihinde yeniden yargılanmasına başlanan Ahmet Kural hakkında duruşma savcısı mütalaasını vererek "Hakaret", "Basit yaralama", "Tehdit" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi talep etmişti.

14 Temmuz 2021 tarihinde verilen karar ile Ahmet Kural’a 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verildi.

 

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