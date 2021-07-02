Ahmet Kural, Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle 22 Nisan 2019 tarihinde 'hakaret', 'yaralama' ve 'tehdit' suçlarından toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. İtiraz üzerine İstinaf Mahkemesi tarafından bozulan davanın yeniden görülmesine devam edildi. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugün yapılan duruşmasında taraf avukatları katıldı. Duruşmada ilk olarak Ahmet Kural’ın komşusu Çağla Yılmaz tanık olarak dinlendi.

'DAYAK İSTİYORSUN SEN DİYE BAĞIRIYORDU'

Olay akşamı balkonda otururken Ahmet Kural’ın evinden sesler gelmeye başladığını söyleyen tanık Yılmaz, "Seni öldürürüm. O…sun. Dayak istiyorsun sen şeklinde sesler gelmeye başladı. Polisi arayacaktık ama korktuk" dedi.

Çağla Yılmaz, "2-3 gün sonra olayı magazinde görünce vicdan azabı çekip, sosyal medyadan Sıla’nın menajerine ulaşıp ifade verdik” ifadelerini kullandı.

Tanık, söz konusu bağrışmaların 15-20 dakika sürdüğünü, Sıla Gençoğlu'nun da “Yapma” diye bağırdığını duyduğunu söyledi.

'EVLER ARASINDA 12 METRE VAR DUYMASI İMKANSIZ'

Tanık beyanları sonrası söz alan Ahmet Kural’ın avukatı, iki ev arasındaki mesafenin 12 metre olduğunu ve arada duvar ile ağaçlar olduğunu belirtti.

"Aldığımız bilimsel mütalaada evin iç yalıtımından dışarından sesin duyulmasını engelleyecek fiziki koşullar yazılmıştır. Ses duymak ile tanıkların ne duyduğunu bilmesi imkansızdır. Algılanabilir ses duyulamayacağı bizim aldığımız bilimsel mütalaada tespit edilmiştir."

Mahkeme, alınan beyanların ardından tanık beyanlarına karşı savunma için taraflara süre verdi ve duruşmayı erteledi. DAMLA GÜLER/Milliyet.com.tr