Ahmet Kural: Uçan kuş gibi oynadım

Selçuk Aydemir’in yönettiği, Ahmet Kural, Murat Cemcir, Yağmur Tanrısevsin ve Rasim Öztekin’in başrolü paylaştığı ‘Baba Parası’nın galası önceki akşam Levent Kanyon’da yapıldı. ‘Selim’i canlandıran Ahmet Kural, “Filmde, bir milyar doların peşinden koşan kardeşleri ve paranın, insanı ne hale getirdiğini göreceksiniz.

'Baba parası yemeyen kimse yoktur'

Aksiyon dolu hikayenin içinde uçan bir kuş gibi oynadık. Bu arada sanırım; baba parası yemeyen kimse yoktur” dedi. Film 1 Ocak’ta vizyonda.

Hem aşık hem hayran

Çağla Gizem filmi izledikten sonra sevgilisi Ahmet Kural’ın oyunculuk performansına bir kez daha hayran kaldığını söyledi. Çağla Gizem filmi izledikten sonra sevgilisi Ahmet Kural’ın oyunculuk performansına bir kez daha hayran kaldığını söyledi.

"Baba Parası"

Ülkenin en zengin insanının gayri meşru çocukları, babalarının ölümü üzerine büyük bir servete konar. Birbirinden farklı karaktere, kültüre, yaşam tarzına sahip olan kardeşler, kendilerine düşen payı almak için harekete geçtiklerinde beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Kardeşler, yasal varis olmalarına rağmen, mirasın tamamına sadece biri sahip olabilecektir; en kötü olanı. Babalarının mirasının bulunduğu kasanın şifresini bulan, tüm mirasın sahibı olacaktır. Şifre ancak ölen milyarder gibi aç gözlü, düzenbaz, acımasız, zeki ve uçarı biri tarafından bulunabilecektir. Kasayı açmak için büyük bir yarışa girişen kardeşler, bu süreçte kendilerini beklenmedik durumların içinde bulur.





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