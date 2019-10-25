Ahmet Kural ve Avukat Çağla Gizem aşkında evlilik yakın
Ahmet Kural başrolünü oynadığı ‘Baba Parası’ filminin galasına sevgilisi, Avukat Çağla Gizem ile geldi
Müge Dağıstanlı/ POSTA
Ahmet Kural “Evleneceğiniz konuşuluyor, doğru mu?” sorusuna gülerek şu cevabı verdi:
“5 aydır birlikteyiz. Çok mutluyuz. Kısmet, her şey olabilir.”
Sevgilisi istedi, villasından taşındı
Çiftin aileleri tanıştı. Ahmet Kural, Çağla Gizem’in isteği üzerine Zekeriyaköy’deki villasından taşınıp yeni bir daire kiraladı.
Yakınlarına “Her an nikah masasına oturabilirim” diyor.
Bu haberi de okudularAhmet Kural evleniyor mu?
Bu haberi de okudularSıla ve Ahmet Kural'ın takipçileri harekete geçti: Birbirinize nispet mi yapıyorsunuz?