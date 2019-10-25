Ahmet Kural ve Avukat Çağla Gizem aşkında evlilik yakın

Müge Dağıstanlı/ POSTA





Ahmet Kural “Evleneceğiniz konuşuluyor, doğru mu?” sorusuna gülerek şu cevabı verdi:

“5 aydır birlikteyiz. Çok mutluyuz. Kısmet, her şey olabilir.”

Sevgilisi istedi, villasından taşındı

Çiftin aileleri tanıştı. Ahmet Kural, Çağla Gizem’in isteği üzerine Zekeriyaköy’deki villasından taşınıp yeni bir daire kiraladı.

Yakınlarına “Her an nikah masasına oturabilirim” diyor.





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