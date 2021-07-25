Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik tatilde!

Takvim'in haberine göre; oyuncu Ahmet Kural ile sevgilisi Çağla Gizem Çelik, ABD'den döndükten sonra soluğu Bodrum'da aldı. Önceki gün Torba'daki bir otelin plajında görüntülenen çift, deniz ve güneşin tadını çıkardı.

SEVGİLİSİNE SESLENDİ

Sıcaktan bunalan Çağla Gizem, denize girdiği sırada dalgaların art arda gelmesiyle elini uzatarak Kural'a "Aşkım elimi tut" diye seslendi.

ROMANTİK ANLAR

Geri dönen centilmen oyuncu, aşkının elini tutarak ona sarıldı. Sevgililerin, denizdeki romantik anları, objektiflere böyle yansıdı.

Denizde sarmaş dolaş yüzen Ahmet Kural ile avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik'in mutlulukları dikkatlerden kaçmadı.



