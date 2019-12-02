Murat Cemcir’in doğum gününün de kutlandığı parti 8 saat sürdü.

Murat Cemcir 20.00’de geldiği kulüpten gece yarısı 04.00’te çıkarken güneş gözlüğünü taktı, kız arkadaşını da yardımcısına bıraktı.

Ahmet Kural: Arabayı sen kullan

Ahmet Kural ise çıkışta sevgilisi Çağla Gizem Çelik’e “Arabayı sen kullan” dedi. Ardından “İlişkimiz yolunda, her şey güzel gidiyor” açıklaması yaptı. Ancak avukat sevgilisi konuşmak istemedi.

Nurgül Yeşilçay: Bu yılı oğluma ayırdım

Gecenin en renkli açıklamalarına Nurgül Yeşilçay imza attı. Sevgilisi Necati Kocabay ile objektiflere poz veren oyuncu “Oğlum Nejat, Londra’da okuyor. Bu yılı ona ayırdım. Oğlumla ilgileneceğim. Herkesin çocuğu tatlı ama benimki bir başka tatlı” dedi.

'Yurt dışı düğünlerini sevmiyorum'

Nurgül Yeşilçay “Evlilik ne zaman?” sorusuna da şu cevabı verdi: “Hazırlıklar başladı. Yurt dışı düğünlerini sevmiyorum. Türkiye’de evleneceğiz. Kır düğünü olabilir. Her şeyi düşünüyoruz. Bizim Necati ile ayarımız yok.”





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