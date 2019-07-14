Ahmet Kural yeni bir aşka yelken mi açtı?
Oyuncu Ahmet Kural ile yeni sevgilisi olduğu iddia edilen genç kız Kadıköy'de görüntülendi
Şarkıcı Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia etmiş, oyuncuya dava açmıştı.
Sıkıntılı günler geçiren Ahmet Kural önceki gün Kadıköy Moda'daydı. Kumral bir genç kızla yemek yedi.
İddiaya göre; hanımefendi, Ahmet Kural'ın yeni sevgilisi. Görenler; ikilinin kafeden el ele ayrıldığını söylüyor.
Ali KESER/POSTA
Bu haberi de okudularAhmet Kural göbekli haliyle hayranlarını şaşırttı