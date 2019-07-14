Ahmet Kural yeni bir aşka yelken mi açtı?

Oyuncu Ahmet Kural ile yeni sevgilisi olduğu iddia edilen genç kız Kadıköy'de görüntülendi

14 Temmuz 2019, Pazar 11:11 Son Güncelleme:
A A
Ahmet Kural yeni bir aşka yelken mi açtı?

Şarkıcı Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia etmiş, oyuncuya dava açmıştı.

Sıkıntılı günler geçiren Ahmet Kural önceki gün Kadıköy Moda'daydı. Kumral bir genç kızla yemek yedi.

İddiaya göre; hanımefendi, Ahmet Kural'ın yeni sevgilisi. Görenler; ikilinin kafeden el ele ayrıldığını söylüyor.

Ali KESER/POSTA

Bu haberi de okudularAhmet Kural göbekli haliyle hayranlarını şaşırttı

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...