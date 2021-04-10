Ahmet Kural'dan aşk pozu
Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin, aşkı dolu dizgin devam ediyor. Kıbrıs'ta olan çift romantik bir paylaşımda bulundu.
10 Nisan 2021, Cumartesi 17:49 Son Güncelleme:
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Ahmet Kural uzun süredir aşk yaşadığı avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin'le aşka geldi. Kural, sevgilisiyle birlikte Kıbrıs'tan romantik bir fotoğrafı sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu. Kıbrıs'ın, Dipkarpaz kasabasından paylaşım yapan Kural'ın fotoğrafı dakikalar içinde binlerce beğeni aldı. Ahmet Kural'ın fotoğrafını yorumlara kapaması ise dikkatlerden kaçmadı.