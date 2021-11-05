Ahmet Kural'dan sevgilisiyle aşk pozu
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin devamı niteliğindeki Kıbrıs: Zafere Doğru, kadrosunda yer alan Ahmet Kural, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Ahmet Kural, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle aşka geldiği anları sosyal medya sayfasından yayınladı.
05 Kasım 2021, Cuma 16:44 Son Güncelleme:
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Ahmet Kural uzun süredir birliktelik yaşadığı avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin'le aşka geldi. Kural, sevgilisiyle birlikte Kıbrıs'tan romantik bir fotoğrafı sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu. Kural'ın fotoğrafı dakikalar içinde binlerce beğeni aldı. Ahmet Kural daha önce sevgilisiyle paylaştığı fotoğraflarını yoruma kapatıyordu. Şimdi ise Ahmet Kural, geleneği bozarak paylaştığı fotoğrafa takipçilerinin yorum yapmasına izin verdi.
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