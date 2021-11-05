Ahmet Kural uzun süredir birliktelik yaşadığı avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin'le aşka geldi. Kural, sevgilisiyle birlikte Kıbrıs'tan romantik bir fotoğrafı sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu. Kural'ın fotoğrafı dakikalar içinde binlerce beğeni aldı. Ahmet Kural daha önce sevgilisiyle paylaştığı fotoğraflarını yoruma kapatıyordu. Şimdi ise Ahmet Kural, geleneği bozarak paylaştığı fotoğrafa takipçilerinin yorum yapmasına izin verdi.