Türk sinemasının efsane oyuncularından Ahmet Mekin’in 65 yıllık eşi Kumral Şükran Kurteli (87) tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde dün sabah vefat etti. Eşinin 2.5 ay süren tedavisi sırasında yanından hiç ayrılmayan, saatler boyu hastane bahçesinde bekleyen sanatçı acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu.

'Nasıl dayanırım'

Yakınlarının güçlükle sakinleştirdiği 87 yaşındaki Ahmet Mekin “65 yıllık eşimi kaybetmek çok büyük ve tarifsiz bir acı. Oysaki tüm hazırlığımı kendi ölümüm üzerine yapmıştım. Canım eşim çocuklarımın, torunlarımın, hepimizin anasıydı. Can yoldaşımı kaybettim. Onun yokluğuna nasıl dayanılır bilmiyorum” dedi.

Eşinin tabutunun cenaze aracına konulduğu sırada fenalaşan Ahmet Mekin ayakta durmakta zorlandı.

'Sevgi emekti, iyilikti'

Ahmet Mekin eşinin tedavisi sırasında hastane bahçesinde yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

“Şükran çok iyi bir oyuncuydu. Evlendikten sonra yuvamız için sinemayı bıraktı. Bu evliliği eşim ayakta tuttu. Bizi bugünlere getirdi. Hayat arkadaşım bana, çocuklarına, torunlarına büyük emek verdi. Tedavi için Erdek’ten Antalya’ya geldik. Onu hiç bırakmak istemiyorum”

Sanatçının bu sözleri 1977’de başrolünü oynadığı ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’daki o unutulmaz repliği hatırlatmıştı:

“Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, sevgi dostluktu, sevgi emekti.”

Hasan DEMİRBAŞ/DHA



