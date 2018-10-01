Kadir İnanır ile Ahmet Mekin 1977’de, ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’da oynamıştı. Filmde Asya (Türkan Şoray) tutkulu aşk yaşadığı İlyas (Kadir İnanır) ile huzurlu sevgiyi vaat eden Cemşit (Ahmet Mekin) arasında kalmış, Cemşit’i seçmişti.

Finaldeki “Sevgi neydi? Sevgi emekti, iyilikti” repliği sinema tarihine kazındı.

TAM 41 YIL SONRA

Ahmet Mekin (86) verdiği bir röportajda 41 yıl önceki rol arkadaşını eleştirdi: “Rolün etkisinde kalırsan olmaz. Kadirizm gibi bir şey çıkar ortaya. Her yerde kabadayı olursun. ya da aptalı oynuyorsan aptal olursun.”

KADİR İNANIR POLEMİĞE GİRMEDİ

Kadir İnanır açıklamaya, “Ahmet abinin başımın üstünde yeri var. ne derse desin.” şeklinde cevap verdi.