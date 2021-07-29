Magazin Ahmet Mümtaz Taylan: Asfalt şantiyesinde kamyon tarttım

Ahmet Mümtaz Taylan: Asfalt şantiyesinde kamyon tarttım

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Ahmet Mümtaz Taylan: Asfalt şantiyesinde kamyon tarttım

'Leyla ile Mecnun' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Ahmet Mümtaz Taylan, Armağan Çağlayan’ın 'Dur Bi Dinle' adlı programına konuk oldu.

29 Temmuz 2021, Perşembe 10:29 Son Güncelleme:
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Ahmet Mümtaz Taylan, Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalında yayınlanan programda, hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Gençlik yıllarında maddi zorluk çektiğini anlatan 55 yaşındaki oyuncu, "Asfalt şantiyelerinde kamyon tartardım. Boşunu, dolusunu. Mahrumiyet bölgelerinde iyi para verirlerdi. Şırnak-Silopi hattındaki asfalt şantiyesinde çalışmıştım. Yazın biraz para biriktiriyordum ki kışın rahat okuyayım diye" şeklinde konuştu.

'DİYETLE 20 KİLO VERDİM'

Sağlık sorunları nedeniyle kilo verdiğini belirten Taylan, mide ameliyatı olmadığını açıkladı: Şeker hastasıyım, fazla kilolarım nedeniyle ensüline kadar düştüm. 20 kilo verdim ama mide ameliyatı olmadım. Diyet yaptım, çok zorlandım. Şimdi kilomu korumaya çalışıyorum.

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