Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, geçtiğimiz yıl dijital platformda yayınlanan mistik polisiye tarzında Alef dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ve Melisa Sözen'le birlikte başrol oynamıştı.

Ahmet Mümtaz Taylan, sosyal medya hesabından dizinin 2. sezonuyla ilgili açıklama yaptı. Taylan, "Alef yeni sezonuna yeni, genç ve şahane oyuncularla devam edecek. İlk sezon sahadaydık, 2. sezonu ekran başında geçireceğiz. Soranlara selam" dedi.