Ahmet Muvaffak Falay son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darülaceze Müdürlüğü Kayışdağı yerleşkesinde beynindeki tümör nedeniyle geçen 22 Şubat’ta hayatını kaybetti. Türkiye’de ’Mafi’, dünyada ise ’Maffy’ olarak tanınan Falay’ın cenazesi ertesi gün karayoluyla İstanbul’dan memleketi Aydın’ın Kuşadası ilçesine getirildi.

Müzik hayatına Kuşadası’nda başlayan Falay için bugün ikindi vakti Hatice Hanım Cami’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, İsveç’te yaşayan oğlu Emil Robertsson Falay, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) Başkanı Levent Köylü, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, heykeltıraş Cem Sağbil, Kuşadası eski Belediye Başkanı Esat Altungün ile yakınları ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Falay’ın cenazesi kılınan namazın ardından Kuşadası Belediye Bandosu eşliğinde oluşturulan kortejle bir süre omuzlarda taşındıktan sonra Yeni Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ahmet Muvaffak Falay’ın oğlu Emil Robertsson Falay, babasıyla son olarak Kuşadası’nda görüştüğünü belirtip, "Beraber balık restoranlarını gezip, yemek yedik. Çok güzel vakit geçirdik. Daha sonra hastalık süreci başlayınca babamı hastaneye yatırmak zorunda kaldık. Kaybı hepimizi çok üzdü" dedi.

’HATIRASINI ÖLÜMSÜZLEŞTİRECEĞİZ’

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de dünyaca ünlü Aydınlı caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtip, "Sanatçımızın ölümünden 4 ay önce yeni bronz heykelinin yapımı için KUSAV ve belediyemizin koordinasyonuyla dünyaca ünlü heykeltıraş Cem Sağbil çalışmalara başlamıştı.

Çok kısa süre sonra tamamlanacak olan heykelini Kuşadası’nda herkesin görebileceği bir yere dikeceğiz. Ayrıca Güvercinada Kalesi’nde düzenlediğimiz caz müzik festivaline bundan sonra ’Maffy Caz Günleri’ ismini vereceğiz. Maffy bizler için unutulmaz bir değerdir. Kuşadası’nda Maffy’nin hatırasını ölümsüzleştireceğiz" diye konuştu.

DHA