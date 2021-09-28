Ahmet Nur Çebi: Ajax modelini uygulayacağız

TRT Spor'a konuşan Ahmet Nur Çebi, şunları söyledi:

"Beşiktaş taraftarının olduğu her yer keyifli ve heyecan verici oluyor. Beşiktaş taraftarı her zaman takımını destekler. Onlara teşekkür ediyorum.

Şampiyonlar Ligi çok farklı bir arena. Biz de buna göre transferlerimizi yaptık. Maalesef bu akşam çok eksiğimiz olacak. Onların yerlerine oynayacak genç oyuncularımıza da güveniyoruz. Şampiyonlar Ligi ayrı bir kulvar. Bütün takımlar çok güçlü. Biz de Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız için transfer planlamasını özenli yaptık ama maalesef eksiklerimiz var. Belki de yaşanan sakatlıklar, genç arkadaşlarımızın fırsat bulmasına vesile olacak.

Ajax modeli

Biz bu husustaki çalışmalarımızı 2 sene evvel o niyetle geldik. Pandemi süreci bizi çok etkiledi. Ajax pandemiden önce başladı, uzun yıllardır devam ediyorlar, bütçelerinden oraya pay veriyorlar. Biz zaten borçlu bir kulübüz. Bizim kaynağımız yokken hangi bütçeyi oraya vereceğiz. Mehmet Ekşi Hoca'yı oraya getirdik ama o geldiğinden bu yana pandemiden fırsat bulamadık. Eksikliğimiz bu. Biz bu konuda kesin kararlıyız. Pandeminin bitişiyle birlikte başlayacağız. Mehmet Ekşi Hoca evdeyken çok verimli çalışmalar yaptı. Ajax'ın ne kadar sabırlı olduğunu, nasıl bir süreç olduğunu bilmek gerekir. 6-7 senelik projeler bunlar.

Sergen Hoca ile karşılıklı şakalaşıyoruz

Sergen Hoca ile teknik, taktik hiçbir şey konuşmam. Genelde espiri yaparız. Aramızda ağabey, kardeş ilişkisi var. İkimiz de çok espriliyiz. Birbirimize keyifli espriler yapıyoruz.

Malatyaspor maçındaki sertlik neden?

Sakatlıkların birçoğu darbeye bağlı oldu. İzlerken içim acıdı. Futbol sert bir oyun olabilir ama herkesin birbirinin ekmeğine, sağlığına saygı duyması gerekiyor. Malatya maçındaki vurdulu kırdılı oyunu anlayamadım. Sakatlıkların nedeni ne hoca, ne saha, ne de antrenmanlar. Hepsi bir araya geliyor. Dortmund maçında inanılmaz efor sarf edildi. Bunun akabinde sakatlıkların fazla olduğunu gözlemledik. Sakatlıklar sadece saha zemininden kaynaklanmıyor. Sivasspor maçını da sahamızda oynayacağız.

Görmüyorlarsa adama sorarlar!

Yaşanan son hakem olaylarından dolayı rahatsızız. Milli maç arasından önce oynanacak maçların ardından görüşlerimi paylaşacağım. Bugünün konusu hakem değil. Maçlar bitince güzel bir yorum yapacağım. Bunun peşini bırakmayacağım. VAR odasında oturup da görmemek ayrı bir şey, saha içinde görmemek ayrı. Odanın içinde oturup 3 kez pozisyonu izleyip göremiyorsan adama sorarlar."