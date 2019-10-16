Fikret Orman'ın sözleri

Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi'nin "Şenol Güneş'i ve beni istemediler" açıklamasına cevap olarak "Ahmet Nur Çebi ağabeyimiz ile 6,5 sene görev yaptık ve önemli işlere imza attık. Bu bir aile işi ve bazen sürtüşmeler olur.

Ahmet Nur Çebi ağabey ve Şenol güneş bir ekip değildi. Benim irademle Beşiktaş'a hocalık yaptı. Beşiktaş'ın yönetim kurulu vardır ve herkes fikrini söyler. Birinin isteyip istememesi önemli değil. Ahmet Nur Çebi ile önemli krizlerde mücadele ettik. Onlar açısından hayırlısı olsun" demişti.

"Hakkımı helal etmiyorum"

Ahmet Nur Çebi ise Fikret Orman'ın bu sözlerine oldukça sert yanıt verdi. Çebi, "Beni çok acıtan bir olay yaşadım, sabaha kadar gözümü kırpamadım. Şenol Güneş ile beraber çalışmamışım, Şenol Güneş ile ekip değilmişim.

Bunu biz demeyi bilmeyen, bana ağabey diyen biri söylüyor. O kadar yıl ikinci başkan olarak çalışmış bir insan olarak bunların söylenmesi yanlıştır. Her zaman 'Ben, ben, ben' diyen bir insandan ne beklenebilir ki? Bu benim canımı çok acıttı.

Kendisine hakkımı helal etmiyorum, Allah yolunu ve bahtını açık etsin. Her zaman ben diyen, biz diyemeyen biriydi. Şaşırmıyorum. Adaylardan Serdal Adalı'nın da konuşmalarını maalesef duyuyorum. Beşiktaşımızı hırslarımızla yakmayacağız. Ben camiaya hiçbir zaman yalan söylemeyeceğim, her zaman şeffaf olacağım." dedi.

"Benimle ilgisi yok"

Ahmet Nur Çebi, taraftarlar tarafından Fikret Orman'a yöneltilen 'paralar nerede' sorusu için, "Paralar nerede sorusunun benim aracılığımla taraftara sordurulduğunu yaymaya çalışıyorlar. Böyle bir şey yok.

Beşiktaş'ta başkanın haberi olmadan kuş uçmaz ama 2. Başkan'ın haberi olmadan kuşlar uçar. Fikret Orman'a teşekkür ediyorum ama artık birilerin devamı olmadan Beşiktaş'a katkıda bulunmak için başkan olmak istiyorum." cümlelerine kullandı.