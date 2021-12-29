Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile yaptığı görüşmenin ardından kameralar karşısına geçti. Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"Başarısız hakemlerin cezalandırılmasını talep ettik"

Hakem hatalarından canı yanan Beşiktaş'ın başkanı olarak buraya defalarca kez geldim. Görevimin, birinci aşamasını bu şekilde yapmaya gayret ettim. Hakem müesseesinin bu sezon kötü yürüdüğünü gördük. Başarısız hakemlerin cezalandırılmasını talep ettik. Türk hakemliğinin daha sağlıklı çalışabilmesi için komisyon çalışıyor. Sezon sonundan sonra Türk futbolundaki hakemlik sorunu şu andaki yürütülen çalışmalarla bitecek, hissediyorum.

"VAR ile saha hakemleri ayrılmalı"

VAR hakemleriyle, saha hakemlerinin birbirinden ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bir hakem yanlış yaptıysa, ceza verilmesi gerektiğini düşünüyorum. TFF'nin bakışının çok daha pozitif olduğunu söyleyebilirim. Daha dikkatli ve titiz bakmaları gerektiğini kendileri de kabul ediyorlar.

"Garip gelebilir ama şampiyonluğa inanıyorum"

Ben, şampiyonluk istiyorum. Bunu başaran hocayla çok daha mutlu bir çalışma ortamı olacaktır. Hocanın takım üstündeki etkisi ve onlarla olan yakınlığı, benim için başka bir kriter, gözlem olacaktır. Hocanın şu ana kadar bu konularda başarılı olduğunu görüyorum. Şampiyon olacağımıza inanıyorum. Herkese garip gelebilir ama ben buna inanıyorum.