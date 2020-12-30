Ahmet Nur Çebi ikinci kez corona virüse yakalandı
Ahmet Nur Çebi için Beşiktaş'tan açıklama geldi. Çebi'nin ikinci defa corona virüse yakalandığı açıklandı. Dün Çebi ile toplantı yapan tüm Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyeleri de karantina altına alındı.
30 Aralık 2020, Çarşamba 15:04 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Kulübü, başkan Ahmet Nur Çebi'nin rutin kontrolller gereği hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırdığını bildirdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:
Daha önce Kovid-19 teşhisiyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye bu sabah rutin kontroller gereği hastanede Kovid-19 PCR testi yapılmıştır. Uygulanan Kovid-19 PCR testinin sonucu beklenmekle birlikte, başkanımızın sağlık durumuna ilişkin yapılan diğer kontrollerde endişe verici herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.
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