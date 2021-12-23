Ahmet Nur Çebi: İlk şans Önder Karaveli hocamızın

2-1 kazanılan Göztepe maçı sonrası konuşan Ahmet Nur Çebi, "Sergen hocamız giderken çok üzüldüm. Önder hoca böyle devam ettiği müddetçe ki bence böyle devam edecektir, bizim onun arkasında durmamız lazım. Asil bir duruşu var. Allah eksikliğini vermesin. Her şey iyi gidiyorsa, başarılıysak, devam etsin senelerce. "Şu anda Önder hoca takımı çok iyi idare ediyor. Tercihlerimizden biri kim olur, onu şu anda tartışmak istemiyorum. Şans hocamızın. Önce Önder hocamıza imkan tanımamız gerekiyor. Onun yolu açık olsun." dedi.

'Katar'daki Süper Kupa maçında Önder hoca takımın başında olur mu?' sorusuna Ahmet Nur Çebi, "Olur olur. Neden olmasın? Biz hocamızla o maçtan sonra da devam etmek istiyoruz ama kendimi diğer konulara karşı da tedbirli etmek durumundayım. Hocamla yürümeyi istiyorum." yanıtını verdi.



